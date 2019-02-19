В Бийске могут повысить стоимость проезда в автобусах до 20 рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-19T13:29:01+03:00

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В Бийске власти совместно с автоперевозчиками рассматривают повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Как напоминает «Бийский рабочий», предприниматели обратились в местную администрацию с просьбой поднять цену на билет в городских автобусах до 22 рублей, а на маршрутах, которые ездят в отдаленные поселки, до 26 рублей.

- Расчеты еще идут. Чиновники обещают озвучить решение в конце этого месяца или же в начале следующего, - отмечает издание.

Однако сами перевозчики заявляют, что решение уже негласно принято: по их словам, проезд на городских автобусах подорожает до 20 рублей, а на удаленных маршрутах - до 25 рублей.

В администрации информацию не подтверждают и не опровергают, говоря о том, что перевозчики поторопились с заявлением о подорожании.

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ИСТОЧНИК KP.RU