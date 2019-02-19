2019-02-19T13:05:18+03:00
Общество

В Барнауле проверили уровень загрязнения воздуха автобусами

Дарья САВЕНКО
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Четыре административных дела возбудили после того, как в Барнауле проверили уровень загрязнения воздуха автобусами. Об этом сообщила городская администрация.

19 февраля специалисты отдела по охране окружающей среды администрации города при поддержке отдела технического надзора ГИБДД УМВД России по Барнаулу провели акцию «Чистый воздух». Они проверили соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов, и нашли транспортных средства, у которых превышает норматив содержания загрязняющих веществ. В отношении перевозчиков возбудили четыре административных материала.

А 20 февраля на пяти площадках города автомобилистам расскажут о состоянии атмосферного воздуха в Барнауле и влиянии выхлопных газов. Эко-волонтеры раздадут листовки с информацией о том, как снизить негативное воздействие машин на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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