Очередная фура снесла ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-19T12:01:54+03:00

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Во вторник, 19 февраля, очередная фура пыталась проскочить на Старый коммунальный мост, но снесла ограничитель. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Похоже, что дальнобойщики специально игнорируют указатели и знаки, которые выставлены на трассе. Видимо, некоторые отчаянные водители очень хотят сократить путь, и решают проехать через Старый мост. Заканчиваются все истории одинаково – они сбивают ограничитель, который установлен недалеко перед въездом на мост. Сегодня произошла очередная аналогичная ситуация. Машина, как и ограничитель, получили повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU