2019-02-19T11:37:06+03:00
Происшествия

Пассажир пострадал при столкновении автобусов в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло в понедельник, 18 февраля, в 19:30 на проспекте Строителей, в районе дома № 25.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу, столкнулись два автобуса Даймлер Бенц. В результате ДТП, пассажир автобуса мужчина, 1967 года рождения, получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализирован в больницу.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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на сотовый телефон 60-летней горожанки позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что мошенники с ее банковской карты пытаются похитить деньги и карту необходимо заблокировать. Женщина поверила его словам и назвала персональные данные карты. В результате с ее счета списали 138 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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