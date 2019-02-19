Пассажир пострадал при столкновении автобусов в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-19T11:37:06+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло в понедельник, 18 февраля, в 19:30 на проспекте Строителей, в районе дома № 25.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу, столкнулись два автобуса Даймлер Бенц. В результате ДТП, пассажир автобуса мужчина, 1967 года рождения, получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализирован в больницу.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU