Работодатель поплатился жизнью за критику сотрудника
В Республике Алтай под суд пойдет работник, который обиделся на критику своего начальника и убил его.
Настоящая драма разыгралась в ночь на 13 марта 2018 года в одной из квартир в селе Шашикман Онгудайского района. Казалось бы, дружная компания мужчин отмечала рождение ребенка. Однако в какой-то момент разгорелся настоящий скандал.
- Один из гостей, являющийся работодателем обвиняемого, сделал замечание 31-летнему хозяину дома о том, что тот плохо работает. Мужчина настолько оскорбился, что начал жестоко избивать гостя, а после схватил нож и стал наносить удары в голову, шею и туловище, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Его убийцу задержали и поместили под стражу. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Его направили в Онгудайский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU