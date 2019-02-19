2019-02-19T11:29:15+03:00
Происшествия

Работодатель поплатился жизнью за критику сотрудника

Анна СЕМИНА
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Дом, где произошло убийствоДом, где произошло убийствоФото: предоставлено пресс-службой
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В Республике Алтай под суд пойдет работник, который обиделся на критику своего начальника и убил его.

Настоящая драма разыгралась в ночь на 13 марта 2018 года в одной из квартир в селе Шашикман Онгудайского района. Казалось бы, дружная компания мужчин отмечала рождение ребенка. Однако в какой-то момент разгорелся настоящий скандал.

- Один из гостей, являющийся работодателем обвиняемого, сделал замечание 31-летнему хозяину дома о том, что тот плохо работает. Мужчина настолько оскорбился, что начал жестоко избивать гостя, а после схватил нож и стал наносить удары в голову, шею и туловище, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Его убийцу задержали и поместили под стражу. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Его направили в Онгудайский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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