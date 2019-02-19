Доминик Джокер наконец-то женится на певице из Барнаула
Известный исполнитель и музыкант Доминик Джокер готовится к свадьбе с барнаульской исполнительницей Катей Кокориной.
Четыре дня назад певец наконец-то в открытую признался, что в скором времени в его жизни состоится радостное событие – Доминик выложил на своей странице в Instagram фотографию с Екатериной Кокориной и сделал благодарственную подпись организаторам их свадьбы.
Доминик и Катя познакомились на проекте «Битва хоров». С тех пор, как две творческие личности нашли друг друга, они не расставались.
Напомним, для 38-летнего Джокера это будет второй официальный союз. Впервые он побывал в ЗАГСе в 2006 году. В тот браке у него родилось двое сыновей - Мартин и Маркус. Развелся музыкант в 2015 году и ходят упорные слухи, что именно из-за Кокориной.
По некоторым данным, бракосочетание состоится через неделю, 26 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU