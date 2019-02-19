2019-02-19T09:18:35+03:00
Общество

Редкую операцию провели новорожденному в Алтайском крае

У малыша была атрезия пищевода
Дарья САВЕНКО
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У малыша была атрезия пищеводаУ малыша была атрезия пищеводаФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские хирурги восстановили целостность пищевода новорожденному – заболевание не позволяло ребенку питаться и могло привести к летальному исходу.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края, у новорожденного из Камня-на-Оби была атрезия пищевода. Это тяжелый порок развития, при котором пищевод слепо заканчивается и имеет или не имеет сообщение с трахеей.

Согласно статистике, ежегодно в регионе с таким диагнозом рождаются от 7 до 15 детей. В среднем, один ребенок на 2650 новорожденных. Атрезия пищевода нередко сочетается с другими патологиями – например, пороком сердца, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и другими заболеваниями, что приводит к смерти. У новорожденного не было других пороков развития, поэтому его смогли прооперировать на третьи сутки после рождения.

Сейчас мальчишка уже может самостоятельно есть и совсем скоро отправится домой.

Справка

Ежегодно в Алтайском крае целостность пищевода восстанавливают примерно 10 младенцам. Вес самого маленького ребенка, которого спасли подобным образом, был чуть больше 1200 гр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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