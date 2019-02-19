2019-02-19T08:26:46+03:00
Происшествия

На Алтае парень забил поленом бабушку ради 4,5 тысяч рублей

Его приговорили к 19 годам колонии
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Целинного района убил пожилую женщину ради 4,5 тысяч рублей. Это произошло 10 ноября 2017 года в селе Целинное.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, безработный и неоднократно судимый 22-летний парень залез в дом незнакомой пенсионерки и, взяв деревянное полено, начал избивать ее. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте. После этого он похитил 4,5 тысячи рублей и скрылся. Задержать его смогли только в декабре в Бийске. Он сразу же был заключен под стражу.

Присяжные заседатели не нашли никаких смягчающих обстоятельств, и суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также

Житель алтайского села погиб от рук сожительницы своего брата

В Павловском районе Алтайского края раскрыли убийство мужчины, которое было замаскировано под его безвестное исчезновение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доминик Джокер наконец-то женится на певице из Барнаула
Редкую операцию провели новорожденному в Алтайском крае
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
Бывший антикоррупционер Алтайского края Вадим Надвоцкий отпущен домой
Азартный барнаулец хотел получить огромный выигрыш, но потерял 9 тысяч рублей
Жителям Барнаула угрожают сосульки
Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублей
На Алтае выберут воспитателя года - 2019
В парке «Центральный» пройдут соревнования «Ледниковый ринг-2019»
«Ростелеком» передал «Азбуку интернета» для пенсионеров двух Алтаев
Новоалтайский «Космос» захватят «террористы»
Житель алтайского села погиб от рук сожительницы своего брата
Тарифное управление возглавил бывший топ-менеджер «Алтайкрайэнерго»
Пенсионерку из Барнаула обманули на 138 тысяч рублей
Погода на 19 февраля 2019 года в Барнауле: +1 градус и ветер
Житель алтайского села попытался изнасиловать случайную прохожую
В Алтайском крае выделили 450 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения
Ространснадзор исследует детали трапа, обрушившегося в барнаульском аэропорту
Жители алтайского села «с вилами» охраняют детскую площадку от мобильного оператора