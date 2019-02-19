На Алтае парень забил поленом бабушку ради 4,5 тысяч рублей
Житель Целинного района убил пожилую женщину ради 4,5 тысяч рублей. Это произошло 10 ноября 2017 года в селе Целинное.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, безработный и неоднократно судимый 22-летний парень залез в дом незнакомой пенсионерки и, взяв деревянное полено, начал избивать ее. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте. После этого он похитил 4,5 тысячи рублей и скрылся. Задержать его смогли только в декабре в Бийске. Он сразу же был заключен под стражу.
Присяжные заседатели не нашли никаких смягчающих обстоятельств, и суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU