На Алтае парень забил поленом бабушку ради 4,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-19T08:26:46+03:00

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Житель Целинного района убил пожилую женщину ради 4,5 тысяч рублей. Это произошло 10 ноября 2017 года в селе Целинное.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, безработный и неоднократно судимый 22-летний парень залез в дом незнакомой пенсионерки и, взяв деревянное полено, начал избивать ее. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте. После этого он похитил 4,5 тысячи рублей и скрылся. Задержать его смогли только в декабре в Бийске. Он сразу же был заключен под стражу.

Присяжные заседатели не нашли никаких смягчающих обстоятельств, и суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU