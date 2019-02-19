2019-02-19T08:17:08+03:00
Происшествия

Азартный барнаулец хотел получить огромный выигрыш, но потерял 9 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Осознав, что стал жертвой обмана, парень обратился в полицию.Осознав, что стал жертвой обмана, парень обратился в полицию.Фото: Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили полицейские после того, как к ним обратился 21-летний барнаулец. О том, как его обманули мошенники, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек нашел в интернете сайт по проведению опросов, за которые платят деньги. Ответив на вопросы, он получил уведомление о том, что выиграл 69 тысяч рублей. Для того, чтобы получить их, необходимо было оплатить комиссию за перевод. Горожанин ввел в специальном окне номер карты, ее окончание и защитный код на обратной стороне. С банковского счета были списаны 164 рубля, но выигрыш так и не пришел. Парень решил, что не прошла полная оплата и начал нажимать кнопку «оплатить». После семи нажатий банк заблокирован карту. Однако азартный барнаулец не унимался – по горячей линии банка он разблокировал карту и продолжил оплачивать комиссию.

Вскоре, он наконец-то увидел, что с его счета каждый раз списываются деньги. Осознав, что стал жертвой обмана, парень обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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