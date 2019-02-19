Жителям Барнаула угрожают сосульки

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-19T08:00:19+03:00

Нужно обращать особое внимание на скопление снега, льда и сосулек на крышах. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Барнауле установилась весенняя погода, которая становится причиной образования наледи и сосулек на крышах зданий.

В комитете ЖКХ города попросили, следовать простым правилам, которые помогут избежать несчастья. При выходе из общественных зданий и многоквартирных домов нужно обращать особое внимание на скопление снега, льда и сосулек на крышах. Не стоит игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности аншлаги.

Если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

- Железнодорожный район – 62-56-95;

- Индустриальный район – 47-51-83;

- Ленинский район – 54-44-49;

- Октябрьский район – 24-74-98;

- Центральный район – 63-08-25;

либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства – 37-05-32, 37-05-06.

ИСТОЧНИК KP.RU