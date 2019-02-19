Жителям Барнаула угрожают сосульки
В Барнауле установилась весенняя погода, которая становится причиной образования наледи и сосулек на крышах зданий.
В комитете ЖКХ города попросили, следовать простым правилам, которые помогут избежать несчастья. При выходе из общественных зданий и многоквартирных домов нужно обращать особое внимание на скопление снега, льда и сосулек на крышах. Не стоит игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности аншлаги.
Если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства – 37-05-32, 37-05-06.
ИСТОЧНИК KP.RU