2019-02-19T07:54:50+03:00
Общество

Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублей

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублейЭффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублейФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Работники Алтай-Кокса в 2018 году подали около 800 инициатив для повышения эффективности производства. Это позволило предприятию сэкономить 970 млн рублей.

Инициативы – один из инструментов производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе. Подача инициатив пользуется большой популярностью среди заводчан – процесс подачи идей по улучшению производства простой с понятной системой мотивации. Если внедрение инициативы приносит экономический эффект, автор получает дополнительное вознаграждение.

Почти половина инициатив сотрудников касалась улучшения технологических процессов, роста энергоэффективности, снижения трудозатрат на обслуживание оборудования. Еще половина – совершенствования условий труда и повышения безопасности.

В 2018 году больше всего инициатив подали и реализовали начальник участка путевого хозяйства железнодорожного цеха Юрий Деев и ведущий специалист управления экологии Владимир Батырев. Наиболее значимые их инициативы позволили предприятию сэкономить 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доминик Джокер наконец-то женится на певице из Барнаула
Редкую операцию провели новорожденному в Алтайском крае
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
Бывший антикоррупционер Алтайского края Вадим Надвоцкий отпущен домой
На Алтае парень забил поленом бабушку ради 4,5 тысяч рублей
Азартный барнаулец хотел получить огромный выигрыш, но потерял 9 тысяч рублей
Жителям Барнаула угрожают сосульки
На Алтае выберут воспитателя года - 2019
В парке «Центральный» пройдут соревнования «Ледниковый ринг-2019»
«Ростелеком» передал «Азбуку интернета» для пенсионеров двух Алтаев
Новоалтайский «Космос» захватят «террористы»
Житель алтайского села погиб от рук сожительницы своего брата
Тарифное управление возглавил бывший топ-менеджер «Алтайкрайэнерго»
Пенсионерку из Барнаула обманули на 138 тысяч рублей
Погода на 19 февраля 2019 года в Барнауле: +1 градус и ветер
Житель алтайского села попытался изнасиловать случайную прохожую
В Алтайском крае выделили 450 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения
Ространснадзор исследует детали трапа, обрушившегося в барнаульском аэропорту
Жители алтайского села «с вилами» охраняют детскую площадку от мобильного оператора