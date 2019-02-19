Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-19T07:54:50+03:00

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Работники Алтай-Кокса в 2018 году подали около 800 инициатив для повышения эффективности производства. Это позволило предприятию сэкономить 970 млн рублей.

Инициативы – один из инструментов производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе. Подача инициатив пользуется большой популярностью среди заводчан – процесс подачи идей по улучшению производства простой с понятной системой мотивации. Если внедрение инициативы приносит экономический эффект, автор получает дополнительное вознаграждение.

Почти половина инициатив сотрудников касалась улучшения технологических процессов, роста энергоэффективности, снижения трудозатрат на обслуживание оборудования. Еще половина – совершенствования условий труда и повышения безопасности.

В 2018 году больше всего инициатив подали и реализовали начальник участка путевого хозяйства железнодорожного цеха Юрий Деев и ведущий специалист управления экологии Владимир Батырев. Наиболее значимые их инициативы позволили предприятию сэкономить 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU