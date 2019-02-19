На Алтае выберут воспитателя года - 2019

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-19T07:51:58+03:00

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В Алтайском крае закончился местный этап регионального конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019». Теперь участников ждет заочный тур. Финал пройдет с 1 по 5 апреля.

Конкурс состоит из трех этапов: заочного и двух очных. Не обошлось и без нововведений. В 2019 году вместо «эссе» в первый конкурсный день очного этапа воспитатели будут писать «Сочинение на заданную тему». В заочном этапе жюри оценивает три задания: «Визитная карточка», «Интернет-портфолио» и «Педагогическая находка».

Победители первых трех мест получат денежные призы. Это 200 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч рублей - за второе и 40 тысяч - за третье, сообщили в Минобразования края.

Отмечается, что профессиональный конкурс «Воспитатель года Алтая» проводится каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU