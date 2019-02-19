В парке «Центральный» пройдут соревнования «Ледниковый ринг-2019»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-19T07:26:17+03:00

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В субботу, 23 февраля, в парке культуры и отдыха «Центральный» пойдут любительские соревнования мотоциклистов «Ледниковый ринг-2019».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в заездах примут участие мотоциклисты со всего Алтайского края. В рамках соревнований пройдут заезды в четырех классах «на шипах»: дети, мото до 250 куб, мото от 250 куб и квадроциклы/багги. Пятым классом будет вся техника «без шипов».

Не останутся в стороне и зрители. Для них организаторы – мотокоманда S.S.R. CREW и комитет по физической культуре и спорту Барнаула – проведут конкурсы с призами от партнеров. Также в парке будут горячие напитки и кухня, поэтому никто не замерзнет.

Начало соревнований в 13.00. Все подробности по телефону 8 (3852) 63-45-75.

Кстати

Днем 23 февраля в Барнауле ожидается -6 градусов. Ветер до пяти метров в секунду, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU