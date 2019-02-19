Новоалтайский «Космос» захватят «террористы»

СЕГОДНЯ 06:44 2019-02-19T06:44:53+03:00

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Плановые антитеррористические учения пройдет 20 февраля в Новоалтайске.

Активная фаза пройдет с 11 до 18 часов, основным объектом станет культурно-досуговый центр "Космос", который, согласно легенде, захватят террористы.

В это время ограничат движение транспорта и пешеходов на прилегающих к центру улицах. Ограничение будет действовать с 11 до 18 часов. Также в это время возможно проведение досмотров.

В учениях примут участие подразделения управления ФСБ, полиции, МЧС, Следственного управления Следственного комитета, управления ФСИН, Минобороны РФ, органы местного самоуправления и другие.

- Оперштаб просит население с пониманием отнестись к учениям, не создавать помех правоохранительным органам, по возможности, оказывая содействие, не допускать паники и распространения ложной информации, - призвали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU