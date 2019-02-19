Новоалтайский «Космос» захватят «террористы»
Плановые антитеррористические учения пройдет 20 февраля в Новоалтайске.
Активная фаза пройдет с 11 до 18 часов, основным объектом станет культурно-досуговый центр "Космос", который, согласно легенде, захватят террористы.
В это время ограничат движение транспорта и пешеходов на прилегающих к центру улицах. Ограничение будет действовать с 11 до 18 часов. Также в это время возможно проведение досмотров.
В учениях примут участие подразделения управления ФСБ, полиции, МЧС, Следственного управления Следственного комитета, управления ФСИН, Минобороны РФ, органы местного самоуправления и другие.
- Оперштаб просит население с пониманием отнестись к учениям, не создавать помех правоохранительным органам, по возможности, оказывая содействие, не допускать паники и распространения ложной информации, - призвали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU