Житель алтайского села погиб от рук сожительницы своего брата

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-19T06:28:28+03:00

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В Павловском районе Алтайского края раскрыли убийство мужчины, которое было замаскировано под его безвестное исчезновение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 5 февраля 2019 года поступило сообщение о том, что без вести пропал 43-летний мужчина.

В ходе тщательного осмотра места проживания пропавшего в подполе дома под забитыми досками были обнаружены его вещи. В грунте было спрятано тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали 49-летнюю сожительницу брата потерпевшего, которая проживала в этом же доме.

Следствию удалось установить, что в начале февраля между потерпевшим и подозреваемой в убийстве вспыхнула ссора. В результате женщина схватила топор и нанесла обидчику не менее четырех ударов в область головы и шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемая в убийстве находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU