Тарифное управление возглавил бывший топ-менеджер «Алтайкрайэнерго»

СЕГОДНЯ 05:05 2019-02-19T05:05:55+03:00

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Бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Алтайкрайэнерго» Александр Катнов назначен на должность начальника регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Более восьми лет ведомство возглавлял Сергей Родт. Его уволили в ноябре прошлого года, а место занял его заместитель – Олег Колосов. «Политсибру» предполагает, что решение губернатора по кандидатуре Колоскова связано с историей вокруг отмены тарифов на вывоз ТКО в двух территориях Алтайского края. В начале февраля Томенко поручил уменьшить тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в наиболее проблемных зонах края - Славгородской и Рубцовской.

- У нас получился слишком большой разрыв: от 40 рублей с человека в месяц до 111 рублей. Самый высокий тариф в Славгородской и Рубцовской зонах. В среднем же должно быть порядка 68 рублей в четырех крупнейших зонах: Славгородской, Рубцовской, Барнаульской, Алейской. Нужно максимально снизить нагрузку на потребителей, - рассуждал губернатор.

Напомним, с 1 января 2019 года Алтайский край перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU