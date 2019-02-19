Пенсионерку из Барнаула обманули на 138 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:49 2019-02-19T04:50:54+03:00

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Неизвестные обманули жительницу Барнаула на крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на сотовый телефон 60-летней горожанки позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что мошенники с ее банковской карты пытаются похитить деньги и карту необходимо заблокировать. Женщина поверила его словам и назвала персональные данные карты. В результате с ее счета списали 138 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU