Погода на 19 февраля 2019 года в Барнауле: +1 градус и ветер

СЕГОДНЯ 03:55 2019-02-19T03:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 февраля 2019 года, в Барнауле ожидается теплая, но ветреная погода.

Так, по данным синоптиков, сегодня в краевой столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днем составит -1…+1 градус.

По Алтайскому краю также переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -3…+2 градусов, в предгорьях до +7.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой. Перед поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

ИСТОЧНИК KP.RU