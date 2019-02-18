Житель алтайского села едва не изнасиловал случайную прохожую

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-18T16:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Кытмановского района Алтайского края придется ответить в суде за покушение на изнасилование.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в начале декабря 2018 года 19-летний подозреваемый вышел из ночного бара в состоянии алкогольного опьянения. На улице он увидел 26-летнюю девушку и решил с ней познакомиться, но девушка оттолкнула незнакомца.

Тогда он повалил ее на снег и, причиняя физическую боль, стал удерживать. Девушка в этот момент стала громко кричать и звать на помощь. Крики услышал полицейский, который проходил рядом. В итоге он и задержал злоумышленника.

В результате происшествия девушке были причинены физические и нравственные страдания, а также незначительные телесные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU