2019-02-18T16:02:26+03:00
Общество

В Алтайском крае выделили 450 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Известно, что эти средства пойдут на оплату работ, выполненных в 2018 году, а также на реализацию новых мероприятий. На объекты, которые построят и введут в эксплуатацию в текущем году, выделяется 105 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в планах капитальный ремонт котельной на территории больничного комплекса в Бурле. Также запланирован ремонт тепловых сетей в Камне-на-Оби и котельной в селе Шипунов.

В 2019 году в поселке Тамбовский Романовского района на выделенные средства закупят модульную котельную, а для райцентра Чарышского района также приобретут новое оборудование в котельную «Квартальная» и капитально отремонтируют тепловые сети этой котельной.

Работы проведут в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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