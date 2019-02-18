Ространснадзор исследует детали трапа, обрушившегося в барнаульском аэропорту

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-18T15:34:05+03:00

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После ЧП с обрушением площадки трапа в барнаульском аэропорту в ситуацию пришлось вмешаться Ространснадзору. Специалистам этого ведомства предстоит провести экспертизу деталей неисправного механизма.

Как сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, для определения причины разрушения металлических узлов трапа вырезанные фрагменты поврежденных деталей направили для проведения исследования в Государственный НИИ гражданской авиации.

Напомним, что ЧП с обрушением трапа произошло 12 февраля. Из-за того что неожиданно сложилась площадка трапа у входа в салон самолета шесть человек упали вниз с пятиметровой высоты. В настоящее время двое пострадавших остаются в больнице.

Тем временем в аэропорту Барнаула провели внеочередную проверку трапов. Она показала, что все механизмы находятся в технически исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU