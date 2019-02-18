Жители алтайского села «с вилами» охраняют детскую площадку от мобильного оператора

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-18T13:34:50+03:00

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В алтайском селе Смоленское разгорелись нешуточные страсти между местными жителями и компанией МТС, которая хочет построить на этом месте сотовую вышку.

- Прошлым летом неизвестные мужчины провели якобы разведку водных ресурсов на территории спортивного объекта, а в феврале были возведены бетонные опоры, завезен гравий, после чего при помощи техники началось заглубление в почву, как позднее выяснилось, под площадку будущей вышки МТС, - с такими словами обратились жители к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Жители возмущены, насколько правомерны такие действия? Внятного объяснения, так же, как и документального разрешения, они не получили. Граждане пошли к главе района и в надзорные органы, собственными силами приостановив работу строительной бригады до прояснения ситуации.

Жители опасаются, кроме того, что они лишатся большого участка для отдыха, занятий спортом, а зимой для катания с горки, может появиться очаг повышенного излучения большой мощности, способный спровоцировать различные заболевания

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», в Алтайском крае находится представитель компании МТС, он проведет совещание с районными властями по этому вопросу. По его словам, у них имеется договор аренды с разрешением на строительство объекта связи и соответствующее разрешение Роспотребнадзора.

Представитель компании заявил, что площадку под строительство вышки определили местные чиновники.

- Мы обращались в районную администрацию с просьбой найти место для расположения вышки сотовой связи, – рассказывает представитель компании МТС. – Вот такое они нашли.

Сейчас подготовлены соответствующие депутатские запросы к Министру цифрового развития и связи Алтайского края, руководству публичного акционерного общества "Мобильные Телесистемы", а также главе района.

ИСТОЧНИК KP.RU