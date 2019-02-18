Высотки за стадионом «Локомотив» в Барнауле не будет

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-18T13:20:47+03:00

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Никакого жилого комплекса за футбольным стадионом «Локомотив» в центре Барнаула не будет.

Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах. По его словам, одна из сохранившихся трибун, та самая, что находится непосредственно на проспекте Строителей, является объектом культурного наследия и сносить ее никто не имеет права. Более того, нынешний владелец, бизнесмен Евгений Ракшин, намеревается сохранить его и привести в порядок.

- Все суды по «Локомотиву» завершены. Памятник сохранен. Окончательное решение по нему принято. Для того чтобы исключить объект культурного наследия из реестра, необходимо решение правительства Российской Федерации. Так что исключить его практически невозможно. Все эти разговоры, что на его месте что-то будет построено – неверны. Собственник уже сделал проект реставрации трибуны, а вот развитие прилегающей к нему территории он исполнить не может. Потому что вокруг находится очень много объектов культурного наследия. Вести какое-то строительство там очень сложно. Сейчас собственник начинает работу по подготовке проекта зон охраны данной территории, - говорит Александр Урбах.

Только после того, как будет готов проект, собственник сможет разработать план застройки территории. И вот затем состоится градостроительный совет, который может выдать разрешение на строительство жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU