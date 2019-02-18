СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-18T12:54:29+03:00

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Украл, выпил, в тюрьму. Практически романтика большой дороги по-барнаульски. В сети появилось видео, на котором молодой человек, на вид лет 16-17, крадет куртку из магазина одежды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/692515" frameborder="0"></iframe> Не заметивший камер малолетний вор украл куртку из магазина.Видео: телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

Видео опубликовано в телеграм-канале «Unusual Crimes Barnaul». Кража произошла 14 февраля в торговом центре «Цезарь». Молодой человек около 20.00 в магазине «Second-Hand-Shop», который находится на цокольном этаже здания, воспользовавшись тем, что продавец его не видит, снял с вешалки куртку и, запихав ее под одежду, скрылся.

Происходящее засняли камеры наблюдения. Сейчас парня разыскивают, кстати, сумма ущерба составила меньше 3 тыс. рублей, поэтому об уголовном наказании речи не идет, но постановка на учет и задушевная беседа с инспектором - гарантирована.

Есть информация, что малолетний воришка часто бывает на фудкортах в «Гэлакси» и «Пионере».

ИСТОЧНИК KP.RU