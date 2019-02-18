ВТБ в рамках РИФ-2019 подписал с главами регионов восемь соглашений

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-18T12:42:23+03:00

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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал восемь соглашений с главами регионов РФ.

Договоренности о взаимодействии банка и региональных органов власти были достигнуты с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым, главой Республики Удмуртия Александром Бречаловым, губернатором Тюменской области Александром Моором, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Документы предусматривают сотрудничество банка и регионов при реализации проектов, направленных на развитие социально-экономической политики и промышленного производства.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил:

- Одним из приоритетных направлений для ВТБ является укрепление рыночных позиций во всех регионах своего присутствия. Подписанные соглашения нацелены на развитие сотрудничества, поддержку реального сектора, в частности среднего и малого бизнеса, и, как следствие, стимулирование экономического роста в субъектах России.

ИСТОЧНИК KP.RU