2019-02-18T12:34:18+03:00
Общество

Алтайских пациентов с подозрением на онкологию будут обследовать быстрее

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайских пациентов с подозрением на онкологию будут обследовать быстрееАлтайских пациентов с подозрением на онкологию будут обследовать быстрееФото: предоставлено пресс-службой
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ, который регламентирует действия медицинских работников на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, именно с этой целью были пересмотрены сроки направления пациентов на дообсленование в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой онкологический диспансер.

Таким образом, сроки подтверждения диагноза с момента появления подозрения на онкологию сократились с 59 рабочих дней до 14-18 дней в зависимости от патологии. Кроме того, по направлению из онкодиспансера обследования, уточняющие диагноз, будут проводиться в Диагностическом центре в течении двух рабочих дней.

В настоящее время главная задача медицинских работников сводится к тому, чтобы от момента «подозрения» до «постановки диагноза» прошло как можно меньше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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