Алтайских пациентов с подозрением на онкологию будут обследовать быстрее
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ, который регламентирует действия медицинских работников на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологию.
Как сообщает пресс-служба ведомства, именно с этой целью были пересмотрены сроки направления пациентов на дообсленование в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой онкологический диспансер.
Таким образом, сроки подтверждения диагноза с момента появления подозрения на онкологию сократились с 59 рабочих дней до 14-18 дней в зависимости от патологии. Кроме того, по направлению из онкодиспансера обследования, уточняющие диагноз, будут проводиться в Диагностическом центре в течении двух рабочих дней.
В настоящее время главная задача медицинских работников сводится к тому, чтобы от момента «подозрения» до «постановки диагноза» прошло как можно меньше времени.
ИСТОЧНИК KP.RU