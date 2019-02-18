Барнаульский историк провел бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-18T12:05:46+03:00

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Барнаульский историк Данил Дегтярев провел для горожан бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный». Со слов самого организатора, в мероприятии приняли участие около 60 человек.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник рассказал, что во время экскурсии они обошли весь парк и посмотрели все его примечательные места.

Участники этой экскурсии смогли услышать о «допарковой» истории этого места, а также о том, как здесь появилась зона отдыха и о некоторых её достопримечательностях, не дошедших до наших дней.

Данил Дегтярев обещает, что уже в ближайшее воскресенье, 24 февраля будет организована повторная экскурсия. О точном времени ее проведения историк обещает сообщить дополнительно.

– Спасибо! Было много любопытной и познавательной истории. Приятно узнать о золото-серебряной дороге на Санкт-Петербург, о поляне с первой авиацией, о многоконфессиональном старом кладбище, о следах первой мировой войны.... о ландшафте и парковых скульптурах старого парка, – оставила комментарий участница экскурсии Нонна Березикова.

ИСТОЧНИК KP.RU