2019-02-18T12:05:46+03:00
Общество

Барнаульский историк провел бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Барнаульский историк провел бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный»Барнаульский историк провел бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный»Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Барнаульский историк Данил Дегтярев провел для горожан бесплатную экскурсию по парку «Изумрудный». Со слов самого организатора, в мероприятии приняли участие около 60 человек.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник рассказал, что во время экскурсии они обошли весь парк и посмотрели все его примечательные места.

Участники этой экскурсии смогли услышать о «допарковой» истории этого места, а также о том, как здесь появилась зона отдыха и о некоторых её достопримечательностях, не дошедших до наших дней.

Данил Дегтярев обещает, что уже в ближайшее воскресенье, 24 февраля будет организована повторная экскурсия. О точном времени ее проведения историк обещает сообщить дополнительно.

– Спасибо! Было много любопытной и познавательной истории. Приятно узнать о золото-серебряной дороге на Санкт-Петербург, о поляне с первой авиацией, о многоконфессиональном старом кладбище, о следах первой мировой войны.... о ландшафте и парковых скульптурах старого парка, – оставила комментарий участница экскурсии Нонна Березикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители алтайского села «с вилами» охраняют детскую площадку от мобильного оператора
Высотки за стадионом «Локомотив» в Барнауле не будет
Не заметивший камер малолетний вор украл куртку из магазина
ВТБ в рамках РИФ-2019 подписал с главами регионов восемь соглашений
Алтайских пациентов с подозрением на онкологию будут обследовать быстрее
Барнаульца задержали по подозрению в убийстве его матери
Жительницу Барнаула разоблачили в мошенничестве в социальных сетях
В Камне-на-Оби увеличили стоимость проезда в общественном транспорте
В Барнауле сирот заселили в холодные квартиры с плесенью на стенах
Барнаульцы рассказали о новом порыве на водопроводе
На Алтае осудили мать за невыплату алиментов на содержание дочки
Автомобиль врезался в столб и перевернулся
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Пушистый сюрприз: Водитель нашел кота под капотом
Товарный поезд врезался в пожарную цистерну на Алтае
Мужчина убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме
Автомобиль Nissan сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле
Женщина в банкомате сняла деньги, и их тут же их украли
Быстрый способ определить у себя дефицит витамина А
Барнаулец обнаружил в ленточном бору теплосеть без изоляции