2019-02-18T11:34:05+03:00
Происшествия

Барнаульца задержали по подозрению в убийстве его матери

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве его матери. Напомним, что это само преступление было совершено 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, убийство было совершено в квартире одного из многоэтажных жилых домов на улице Малахова. По версии следствия между хозяйкой и ее сыном возник конфликт на бытовой почве. Известно, что подозреваемый в убийстве находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры с матерью он с силой нанес ей несколько ножевых ударов. От причиненного колото-резанного ранения 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

После произошедшего подозреваемый скрылся, но его удалось задержать через несколько часов. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности и был осужден.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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