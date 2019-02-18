2019-02-18T11:14:32+03:00
Происшествия

Жительницу Барнаула разоблачили в мошенничестве в социальных сетях

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительницу Барнаула разоблачили в мошенничестве в социальных сетяхЖительницу Барнаула разоблачили в мошенничестве в социальных сетяхФото: предоставлено пресс-службой
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Незатейливый бизнес придумала 28-летняя жительница Барнаула. В одной из социальных сетей она создала несколько аккаунтов с разными именами. На этих страницах она размещала информацию о продаже одежды и обуви.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, когда потенциальные покупатели писали ей о готовности приобрести вещь, девушка просила перечислить предоплату, после получения которой обещала отправить товар в любой регион страны. Покупателей, которые перечислили предоплату, она блокировала.

В настоящее время известно, что по такой схеме злоумышленница обманула более 15 человек из разных регионов России.

В ходе обыска в квартире подозреваемой были изъяты мобильный телефон, сим-карты и банковская карта.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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