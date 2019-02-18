2019-02-18T10:52:56+03:00
Общество

В Камне-на-Оби увеличили стоимость проезда в общественном транспорте

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Камне-на-Оби по примеру Барнаула повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Цена поездки в городском автобусе увеличилась с 20 до 23 рублей.

Об этом корреспондентам телеканала «Наши Новости» рассказали в администрации Каменского района. Известно, что подорожали и проездные билеты. Новая цена проездного билета для школьников составила 1150 рублей, обычный проездной теперь будет стоить 1311 рублей.

Отмечается, что тарифы на проезд в Камне-на-Оби не менялись на протяжении двух лет. Подорожание стоимости проезда стало возможным после того, как соответствующее решение приняли в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов. В Барнауле новые тарифы на проезд в общественном транспорте действуют с 1 января 2019 года. Новинкой этого года стало то, что расчитываться за проезд в общественном транспорте краевого центра можно с помощью современных банковсих карт, которые срабатывают от прикосновения к терминалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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