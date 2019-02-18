В Барнауле сирот заселили в холодные квартиры с плесенью на стенах
Барнаульские сироты, которым совсем недавно выделили жилье, полагающееся им по закону, уже через несколько месяцев поняли, что им придется жить в ужасных условиях – квартиры оказались холодными, а от сырости на стенах образуется плесень.
Жилье сиротам выделили в недавно построенном доме в поселке Центральном. Несколько дней назад туда отправилась съемочная группа программы «Вести-Алтай».
Известно, что 24 квартиры для сирот и семей с детьми-инвалидами в новом трехэтажном доме в Поселке Центральный приобрело региональное жилищное управление. Жильцы этого дома сейчас добиваются, чтобы условия для проживания были пригодными, либо требуют новые квартиры.
В итоге семьи обратились в суд. В свою очередь в региональном жилищном управлении признают, что в доме, действительно есть проблемы, и их должен устранить застройщик.
ИСТОЧНИК KP.RU