В Барнауле сирот заселили в холодные квартиры с плесенью на стенах

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-18T10:27:29+03:00

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Барнаульские сироты, которым совсем недавно выделили жилье, полагающееся им по закону, уже через несколько месяцев поняли, что им придется жить в ужасных условиях – квартиры оказались холодными, а от сырости на стенах образуется плесень.

Жилье сиротам выделили в недавно построенном доме в поселке Центральном. Несколько дней назад туда отправилась съемочная группа программы «Вести-Алтай».

Известно, что 24 квартиры для сирот и семей с детьми-инвалидами в новом трехэтажном доме в Поселке Центральный приобрело региональное жилищное управление. Жильцы этого дома сейчас добиваются, чтобы условия для проживания были пригодными, либо требуют новые квартиры.

В итоге семьи обратились в суд. В свою очередь в региональном жилищном управлении признают, что в доме, действительно есть проблемы, и их должен устранить застройщик.

ИСТОЧНИК KP.RU