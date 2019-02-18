Барнаульцы рассказали о новом порыве на водопроводе

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-18T10:01:33+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле накануне, 17 февраля. На этот раз случился порыв на водопроводе на улице Станционная, 132.

Информацию об аварии опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». Очевидцы утверждали, что в домах, которые находятся в окрестностях аварии, не было воды с 19 часов. При этом горожане заявляли, что на месте аварии никто не работал, все, что там сделали – это перекрыли воду и выкопали яму.

В пресс-службе барнаульского водоканала при этом сообщили, что участок, на котором произошла авария, не стоит на балансе предприятия.

Люди, которые остались без воды недоумевают по поводу происходящего и оставляют свои комментарии к сообщению об аварии.

– В центральном районе на улице Шангина уже два дня нет воды, замерзла. Звонили в водоканал они говорят, что тоже не стоим на балансе. Мне вот интересно у них только центральные улицы на балансе? – оставил комментарий подписчик сообщества Евгений Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU