На Алтае осудили мать за невыплату алиментов на содержание дочки

СЕГОДНЯ 09:09 2019-02-18T09:09:13+03:00

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Городской суд Новоалтайска рассмотрел дело в отношении женщины, которая не платила алименты на содержание собственной дочери.

Суд установил, что ее уже привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание своей пятилетней дочери. В прошлом году она более трех месяцев повторно умышленно уклонялась от своих обязанностей.

- Более того, она не обращалась в центр занятости населения, а неофициальные заработки тратила на себя, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Свою вину горе-мать признала полностью. Уголовное дело в отношении нее рассмотрено в особом порядке, без вызова свидетелей. Тем не менее, при вынесении вердикта судья принял во внимание ряд обстоятельств, среди которых, к слову, были и смягчающие, и назначил ей шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU