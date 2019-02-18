Автомобиль врезался в столб и перевернулся

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-18T08:51:30+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 17 февраля, в Центральном районе Барнауле на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», автомобиль врезался в электроопору и перевернулся. По информации очевидцев, пострадали пять человек.

- Провода оборвались, лежали на земле. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и «скорой», - написали в паблике.

Также свидетели говорят, что водителя сразу установить не удалось, так как из пятерых человек, находившихся в авто, никто в этом не сознавался.

На фото видно, что автомобиль получил значительные повреждения, сработала подушка безопасности.

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ДТП произошло, когда пожарные возвращались в часть после тушения возгорания. Так совпало, что их автомобиль сломался прямо на путях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU