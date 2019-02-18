Пушистый сюрприз: Водитель нашел кота под капотом

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-18T08:12:10+03:00

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Водитель из Барнаула Сергей Тютиков был несказанно удивлен, когда увидел под капотом своего авто… кота.

- Я просто решил глянуть уровень омывайки, а тут котейка! Так еще и на ремне генератора спит.., - написал горожанин в паблике «Барнаул 22».

Как именно туда пробралось животное – остается тайной. Еще каким-то образом серый пушистик смог уместиться в столь узком месте.

- Проверь салонный фильтр - кот мог мышку ловить, которая там гнездо свила, - посоветовал один из участников паблика. - Ну и кота теперь обязан домой приютить.

Но, как выяснилось, у кота уже есть хозяин, и он забрал проворного питомца домой.

Сергей посоветовал всем водителям периодически проверять, что находится под капотом. Вдруг тоже встретите нежданного гостя.

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ИСТОЧНИК KP.RU