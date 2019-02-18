Товарный поезд врезался в пожарную цистерну на Алтае

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-18T07:59:45+03:00

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Товарный поезд на переезде столкнулся с пожарной автоцистерной. Авария произошла в Алтайском крае в ночь на понедельник, 18 февраля.

Как рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде в Благовещенском районе, недалеко от села Леньки. К счастью, схода поезда не произошло, и в целом авария никак не сказалась на движении пассажирского транспорта - задержек никаких не было. Пострадавших тоже нет.

По предварительной информации, пожарные возвращались в часть после тушения возгорания. Так совпало, что их автомобиль сломался прямо на путях. Водитель пытался завести машину, но безрезультатно. Дабы исключить столкновение, он включил фонари, но поезд все же не смог затормозить, так как его скорость была высокой.

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ИСТОЧНИК KP.RU