Мужчина убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-18T07:53:25+03:00

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В Барнауле 28-летний мужчина убил свою 43-летнюю сожительницу, а тело спрятал в выгребной яме. Все произошло еще в середине декабря 2018 года, но в сети эта информация появилась только сейчас.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», парочка распивала спиртные напитки в доме на 2-ой Северо-Западной.

В какой-то момент между ними возникла ссора, и мужчина, у которого уже была судимость за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, принялся избивать женщину. От полученных травм она скончалась. Как пишет канал, парень спрятал тело, а сам продолжил «этиловый марафон».

В середине января ему позвонила 19-летняя дочь погибшей, после того, как не смогла связаться с матерью. Тот ей пояснил, что она собиралась куда-то уехать, и с Нового года он её не видел.

Девушка пару недель пыталась разыскать мать сама, но в итоге в начале февраля заявила о пропаже родственника.

- Товарищ майор, после безрезультатного поиска пропавшей по больницам и моргам решил отработать её сожителя. И не ошибся. В разговоре тет-а-тет тот вёл себя весьма странно, путался в последовательности своего рассказа и заявлял, что ничего не помнит из-за нескольких недель «адового» пьянства, - пишет «Unusual Crimes Barnaul»

Полицейские обследовали территорию и обнаружили тело погибшей. Ее сожитель понял, что отпираться бессмысленно и сознался в убийстве (105 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU