Автомобиль Nissan сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-18T07:16:37+03:00

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Еще одно дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода произошло в Барнауле накануне, 17 февраля. На этот раз под колеса иномарки попала 56-летняя женщина.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, ДТП произошло в 21 час 20 минут на улице Ядринцева в районе дома №150. 55-летний водитель автомобиля Nissan Terrano допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в городскую больницу №1.

Тем временем горожане активно оставляют свои комментарии к сообщению об этом ДТП в сообществе «Инцидент Барнаул». В частности барнаульцы пишут, что на пешеходном переходе, где произошла авария, проблемы с искусственным освещением. Нашлись и те, кто предложили сделать в этом месте искусственные ограничители скорости – «лежачие полицейские».

ИСТОЧНИК KP.RU