Женщина сняла деньги в банкомате и тут же их украли

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-18T07:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Барнаула нашли злоумышленника, укравшего деньги у женщины, которая даже не успела отойти с ними от банкомата.

Потерпевшая обратилась с заявлением о грабеже в дежурную часть отдела полиции по Центральному району. Она рассказала, что вечером сняла с карты большую сумму денег. После чего непредусмотрительно стала пересчитывать их, находясь у банкомата.

- Она даже не успела опомниться, как из ее рук неизвестный злоумышленник выхватил купюру номиналом одна тысяча рублей и скрылся, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Личность воришки установили довольно быстро. Им оказался 32-летний безработный местный житель.

По факту грабежа все-таки завели уголовное дело. Правда, к моменту задержания мужчина уже успел потратить деньги на собственные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU