Женщина сняла деньги в банкомате и тут же их украли
Полицейские Барнаула нашли злоумышленника, укравшего деньги у женщины, которая даже не успела отойти с ними от банкомата.
Потерпевшая обратилась с заявлением о грабеже в дежурную часть отдела полиции по Центральному району. Она рассказала, что вечером сняла с карты большую сумму денег. После чего непредусмотрительно стала пересчитывать их, находясь у банкомата.
- Она даже не успела опомниться, как из ее рук неизвестный злоумышленник выхватил купюру номиналом одна тысяча рублей и скрылся, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Личность воришки установили довольно быстро. Им оказался 32-летний безработный местный житель.
По факту грабежа все-таки завели уголовное дело. Правда, к моменту задержания мужчина уже успел потратить деньги на собственные нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU