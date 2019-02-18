Быстрый способ определить у себя дефицит витамина А

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-18T06:15:24+03:00

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Витамин А гарантирует целостность клеток, отвечающих за формирование слизистых и кожных покров, еще он ускоряет процесс заживления кожи при повреждениях. Состав многих косметических средств содержит его аналоги, благотворно воздействующие на кожу.

Витамин А (ретинол) имеет способность собираться в печени. При очень долгом употреблении ретинола в увеличенных дозах он начинает становиться токсичным для организма. Недостаток витамина А приводит к «куриной слепоте» — это самый первый и самый главный признак свидетельствующий о его нехватке. Как же ее можно обнаружить? Достаточно лишь выйти из хорошо освещенной комнаты в темную. Если при этом ваши глаза более 8-9 секунд перестраиваются к темноте, возможно, витамина А у вас недостаточно, если более 15-25 секунд, то нужно обратиться к врачу! В том случае, если вам для этого достаточно всего несколько секунд, то у вас все в порядке, и в вашем организме норма содержания витамина А.

Один из первоначальных признаков недостаточного количества в организме человека витамина А — стянутость и сухость кожи. Соответственно, какие-либо заболевания кожных структур свидетельствуют о том, что в наше питание нужно непременно включать продукты, обогащенные витамином А.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования кормов и пищевых продуктов на содержание витамина А.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU