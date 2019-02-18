Барнаулец обнаружил в ленточном бору теплосеть без изоляции

СЕГОДНЯ 04:32 2019-02-18T04:32:08+03:00

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Житель Барнаула, прогуливаясь по лесу, обнаружил в нем трубы теплосети без изоляции. Мужчина иронично отметил, что таким образом отапливают ленточный бор.

Подробнее об этой истории рассказали в сообществе «Barnaul 22». Уточняется, что барнаулец набрел на теплосеть на улице 6-й Нагорной.

В доказательство того, что трубы отапливают лес, молодой человек бросил сверху немного снега, который тут же начал таять.

Ранее о подобной ситуации сообщил другой подписчик сообщества «Barnaul 22». Теплосеть без изоляции мужчина заметил в районе ул. Кутузова и добавил, что в таком случае удивляться глобальному потеплению барнаульцам не стоит. Тогда в СГК прокомментировали, что БТСК приступит к восстановлению изоляции трубопроводов в период ремонтной кампании 2019 года.

Тем временем в комментариях горожане отмечают, что пока ресурсовики отапливают улицы, городанам с каждым месяцем приходят повышенные счета за телпо.

ИСТОЧНИК KP.RU