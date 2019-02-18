2019-02-18T04:16:35+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» вновь проверило свои силы на сборной «Лиги. Бро»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульское «Динамо» вновь проверило свои силы на сборной «Лиги. Бро» Фото: ФК "Динамо-Барнаул"Барнаульское «Динамо» вновь проверило свои силы на сборной «Лиги. Бро» Фото: ФК "Динамо-Барнаул"
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Футболисты барнаульского «Динамо» провели очередной товарищеский матч в рамках подготовки к продолжению сезона. Команда мастеров уже во второй раз сыграла со сборной «Лиги. Бро».

Встреча проходила в футбольном манеже «Темп». Со счетом 2:1 победу одержали динамовцы. Голы в составе сине-белых забили Денис Покроев и Игорь Абрамов, который вернулся в Барнаул из красноярского «Енисея».

В текущем году барнаульское «Динамо» и сборная команда «Лиги. Бро» уже встречались в товарищеском матче. Эта игра состоялась 8 января. Тогда со счетом 3:2 победу праздновала команда мастеров.

Сборную «Лиги. Бро» к обоим матчам с «Динамо» готовил бывший футболист барнаульской команды Иван Старков.

Первый официальный матч в 2019 году барнаульское «Динамо» проведет 15 апреля в Новосибирске, где сыграет с «Сибирью-2». На своем поле сине-белые сыграют только 5 мая. На этот день запланирована встреча с омским «Иртышом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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