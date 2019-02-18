Электроинструменты украли из подвала жилого дома в Барнауле
Кто-то из жильцов дома №230 по улице Гущина в Барнауле лишился электроинструментов. Как оказалось, их украли накануне, 17 февраля.
Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Барнаул». Предположительное время кражи с трех часов ночи до десяти часов утра. Сообщается, что неизвестные сломали внутренний замок в подвальном помещении. Среди похищенного – электроинструмент: сварочный аппарат, сверлильный станок, две болгарки, шуруповерт, и многое другое.
– Это было уже в январе, я в этом доме живу, один раз украли наверно где-то 15 января, и сейчас опять, – написал комментарий к этому сообщению Андрей Степашкин.
Другие комментаторы шутят, что в списке украденного не хватает перфоратора. Кроме этого, подписчики сообщества резонно предполагают, что воры знали, где хранился инструмент.
ИСТОЧНИК KP.RU