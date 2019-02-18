СЕГОДНЯ 03:46 2019-02-18T03:46:49+03:00

Электроинструменты украли из подвала жилого дома в Барнауле Фото: со страницы vk.com/incident_22

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Кто-то из жильцов дома №230 по улице Гущина в Барнауле лишился электроинструментов. Как оказалось, их украли накануне, 17 февраля.

Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Барнаул». Предположительное время кражи с трех часов ночи до десяти часов утра. Сообщается, что неизвестные сломали внутренний замок в подвальном помещении. Среди похищенного – электроинструмент: сварочный аппарат, сверлильный станок, две болгарки, шуруповерт, и многое другое.

– Это было уже в январе, я в этом доме живу, один раз украли наверно где-то 15 января, и сейчас опять, – написал комментарий к этому сообщению Андрей Степашкин.

Другие комментаторы шутят, что в списке украденного не хватает перфоратора. Кроме этого, подписчики сообщества резонно предполагают, что воры знали, где хранился инструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU