Хоккеисты «Алтая» дважды проиграли на выезде в Кургане

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-17T17:30:30+03:00

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Хоккеисты барнаульского «Алтая» в эти выходные дважды проиграли на выезде «Юниору» из Кургана.

Накануне, 16 февраля, наша команда уступила сопернику с досадной разницей всего в одну шайбу – 3:4. Сегодня «Алтай» не смог взять реванш. Причем хозяева льда буквально с первых секунд бросились атаковать и как результат – очень быстро забросили первую шайбу. Наши же играли как-то скованно и мало что могли показать.

Во втором периоде соперники обменялись шайбами, и для «Алтая» это был единственный результативный момент. Курган же напротив, к третьему отрезку разыгрался. За последние 20 минут «юниоры» дважды огорчили руководство и тренерский штаб барнаульцев. При этом наши хоккеисты имели пятиминутную фору, когда играли в большинстве, но ничего толкового из этого не вышло. Итог 4:1 в пользу «Юниора».

Следующие матчи «Алтай» проведет только в начале марта, 2 и 3 числа. На своем льду барнаульцы примут соперника из Набережных Челнов - ХК «Челны».

ИСТОЧНИК KP.RU