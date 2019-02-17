Заметку о смерти Брежнева продают в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-17T16:12:41+03:00

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Газетную заметку о Леониде Брежневе продают в Барнауле на одном из сайтов бесплатных объявлений.

На самом деле вырезка представляет собой некролог. В нем говорится:

«Центральный комитет Коммунистической партии Советского союза, Президиум Верховного Совета Союза ССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.

Имя Леонида Ильича Брежнева, верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм, будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества».

В каком именно издании был опубликован данный некролог не сообщается.

Сложно представить, кому станет интересен данный раритет, хотя не исключено, что им могут заинтересоваться в музее «Мир времени».

ИСТОЧНИК KP.RU