2019-02-17T12:34:23+03:00
Происшествия

В Барнауле вновь эвакуировали посетителей ТРЦ «Galaxy»

Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 17 февраля, в Барнауле вновь эвакуировали посетителей торгового центра «Galaxy».

Очевидцы рассказывают, что в «Галактике» сработала пожарная сигнализация. Посетители тут же сами начали выходить на улицу, причем никто не жаловался. Наоборот, люди организованно покидали помещение. При этом информации о том, что это была ученая тревога – не поступало. Тем не менее, ситуация довольно быстро нормализовалась и посетители с сотрудниками торгового центра вернулись к своим делам.

Напомним, это далеко не первый случай эвакуации покупателей и персонала из «Galaxy». Некоторые из них проводили в рамках учебных тренировок. Для Барнаула это стало обязательной практикой после прошлогодней трагедии в кемеровской «Зимней вишне».

Еще один повод «погонять» покупателей – это сообщения о минировании. В последнее время они вновь стали появляться с завидной частотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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