Столб освещения придавил машину после ДТП на Алтай

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-17T12:18:59+03:00

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В селе Павловск Алтайского края произошла авария, в результате которой упал железобетонный столб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 17 февраля. На улице Калинина водитель иномарки сбил столб освещения. Если быть точнее, он буквально «срезал» его. В итоге железобетонная конструкция упала и подмяла под себя легковушку. Есть ли пострадавшие – не уточняется. Машина же получила серьезные повреждения.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», еще одно серьезное ДТП произошло накануне в Бийске. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. На улице Андреевской в районе дома №30 столкнулись две легковушки. "Ниссан Цефиро" и "Ниссан Теана". Согласно предварительной информации, первый не уступил дорогу второму, пользующемуся преимуществом в движении.

В результате травмы получили девочки 2015 и 2017 годов рождения, 31-летняя женщина, а также оба водителя.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU