Снег и метели ожидаются на Алтае

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-17T11:46:15+03:00

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Алтайские синоптики предупреждают о непогоде в начале новой рабочей недели.

По их информации, в понедельник ночью, 18 февраля, в регионе ожидается небольшой снег и метель. При этом днем в отдельных районах, местами по западу края, прогнозируется мокрый снег. В это же время по югу будет дуть сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

На дорогах будет образовываться гололед. В связи с этим следует быть максимально осторожными на трассах, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте опасных маневров.

Согласно температурному прогнозу, до четверга будет держаться приятная теплая погода. Воздух в Барнауле прогреется до +1 днем, а ночью будет опускаться максимум до минус восьми градусов. Так что следует обратить внимание и на обувь. Из-за смены температуры тротуары могут стать скользкими.

ИСТОЧНИК KP.RU