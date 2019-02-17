Селянин не стал рассказывать полицейским, что у него украли деньги

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-17T10:22:59+03:00

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Житель села Новотроицк Тальменского района Алтайского края не стал сообщать полицейским, что у него украли деньги, но вора все же задержали.

По предварительным данным, кража была совершена еще в июне 2016 года.

- Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев дома, оторвал одну из досок веранды, проник в жилище и похитил из него пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По неизвестной причине, потерпевший не стал обращаться в полицию. О произошедшем преступлении стало известно только накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Под подозрение попал 51-летний местный житель. Свою вину он отрицать не стал и сразу же сознался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Селянину грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU