Селянин не стал рассказывать полицейским, что у него украли деньги
Житель села Новотроицк Тальменского района Алтайского края не стал сообщать полицейским, что у него украли деньги, но вора все же задержали.
По предварительным данным, кража была совершена еще в июне 2016 года.
- Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев дома, оторвал одну из досок веранды, проник в жилище и похитил из него пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
По неизвестной причине, потерпевший не стал обращаться в полицию. О произошедшем преступлении стало известно только накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Под подозрение попал 51-летний местный житель. Свою вину он отрицать не стал и сразу же сознался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Селянину грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU