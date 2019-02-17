Барнаульский автовокзал открыл продажу билетов на мартовские выходные

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-17T07:49:36+03:00

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Барнаульский автовокзал в преддверии продолжительных мартовских выходных открыл предварительную продажу билетов.

- Предварительная продажа билетов открыта в связи с тремя днями отдыха на Международный женский день (продажа открыта по 10 марта включительно), - говорится в сообщении на сайте вокзала.

Заранее билеты можно купить как в кассах, так и на сайте e-traffic.ru. Это позволит автовокзалу заранее подсчитать и в случае необходимости запросить у перевозчиков дополнительные автобусы для пассажиров.

Стоит отметить, что заранее билеты можно приобрести по всем направлениям. Никакие сборы сверх цены при этом не взимаются (до десяти дней).

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ИСТОЧНИК KP.RU