Барнаульский автовокзал открыл продажу билетов на мартовские выходные
Барнаульский автовокзал в преддверии продолжительных мартовских выходных открыл предварительную продажу билетов.
- Предварительная продажа билетов открыта в связи с тремя днями отдыха на Международный женский день (продажа открыта по 10 марта включительно), - говорится в сообщении на сайте вокзала.
Заранее билеты можно купить как в кассах, так и на сайте e-traffic.ru. Это позволит автовокзалу заранее подсчитать и в случае необходимости запросить у перевозчиков дополнительные автобусы для пассажиров.
Стоит отметить, что заранее билеты можно приобрести по всем направлениям. Никакие сборы сверх цены при этом не взимаются (до десяти дней).
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ИСТОЧНИК KP.RU